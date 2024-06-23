Аксенов заявил, что Крым окажет помощь Севастополю после атаки ВСУ

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Крым готов оказать помощь Севастополю, который подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал он.

Аксенов добавил, что поддерживает связь с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и подчеркнул, что Крым окажет помощь, в том числе с размещением пострадавших в больницах.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате произошедшего погибли три мирных жителя, еще почти 100 человек пострадали. В числе погибших оказались двое детей. Пострадавших госпитализировали.

