Захарова: Киев неслучайно выбрал день Святой Троицы для обстрела Севастополя

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Киев неслучайно выбрал день Святой Троицы для удара по Севастополю. Это является ритуальным преступлением, заявила в эфире телеканала Россия-24 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я абсолютно уверена, что даты для подобных, хотя они стали регулярными, для подобных террористических актов, со стороны Зеленского, но дата для такого удара была тоже выбрана не случайно. День Святой Троицы. А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима – это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией", – сказала она.

По словам дипломата, Киев специально использует массовые скопления людей. Как отметила Захарова, удары совершаются от ненависти и для формирования паники.

Она указала, что Москва будет добиваться реакции международных организаций на произошедшее.

"Молчит ОБСЕ – полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные ее институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?", – добавила Захарова.

ВСУ атаковали регион около 12:20 23 июня. В результате падения осколков ракет загорелся один из домов на территории СНТ на Северной стороне. В районе пансионата "Лазурь" загорелся лес. Для ликвидации огня на место выехали спасатели.

По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате обстрела города погибли три человека, среди которых два ребенка. Число пострадавших выросло почти до 100 человек. Для помощи получившим ранения в городе мобилизовали всю систему здравоохранения, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах.

