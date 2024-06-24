Захарова заявила, что теракты против мирных людей стали визитной карточкой Киева

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Теракты против мирного населения стали уже визитной карточкой киевского режима. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как правило, теракты намеренно проводятся в дни праздников, религиозных событий, как это сейчас произошло, в день Святой Троицы. Делается это для того, чтобы запугать людей, посеять панику и нанести удар по тем, кто живет мирной жизнью", – заявила дипломат.

При этом, продолжила она, в таких случаях важно понимать, что за терактами стоят страны Запада, которые готовы оправдать любые преступления Украины. Захарова также добавила, что теракты в религиозные праздники говорят о ненависти киевского режима к православию и христианству.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Соболезнования семьям погибших выразил Сергей Собянин. Он сообщил, что Москва готова оказать помощь пострадавшим при атаке и разместить их в своих медучреждениях.

В Минобороны РФ ответственность за произошедшее возложили на США. В ведомстве заявили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.

