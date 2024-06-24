Депутат Слуцкий: каждая смерть россиянина в Севастополе будет отомщена

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Агрессия против мирных российских городов со стороны Украины не останется безнаказанной – каждая смерть россиянина будет отомщена. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он добавил, что "заокеанские кураторы" при этом не смогут отстраниться от ответственности.

"В отчаянной агонии от неудач на передовой подельники (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского решили сообразить для западных спонсоров очередную "победу" на информационном фронте, для пущего эффекта подгадав нападение в светлый праздник Троицы", – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, только неуклонное продвижение российской армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям спецоперации позволит пресечь террористические выпадки со стороны Украины.

В заключение депутат выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Украинские войска обстреляли Севастополь 23 июня. По предварительной информации СМИ, ракеты по городу запускались из района Николаева.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Соболезнования принес и Сергей Собянин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.