Посол Антонов заявил, что США демонстративно поддерживают преступления Киева

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Американская администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима, встав на сторону международного терроризма и потворствуя ударам ВСУ по мирному населению. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал отсутствие реакции официальных властей США на удар ракетами АТACMS по гражданским в Севастополе.

"Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ. Преступления были совершены целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу. Бандиты не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что попытки Белого дома замолчать ужасное преступление против российских граждан вызывают гнев и негодование. Он подчеркнул, что Вашингтону не удастся уйти от ответстенности.

Поставки оружия США украинской армии, а также предоставление ей права бить по мирному населению свидетельствуют лишь о стремлении американских властей продолжать войну, не считаясь при этом с гражданскими жертвами, отметил посол.

"Для политиков в Вашингтоне очевидно, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Неслучайно вражеские беспилотники кружат над Черным морем практически каждый день", – указал дипломат.

Данные факты свидетельствуют о гибели "псевдогуманной внешней политики" США в "кровавом болоте украинского кризиса".

В заключение Антонов выразил искренние соболезнования близким и родным погибших и раненых в результате атаки в Севастополе.

Ранее представитель Пентагона заявил, что оборонное ведомство находится в курсе сообщений об обстреле ВСУ Севастополя при помощи американских ракет ATACMS, однако не может ничего сказать по этому поводу.

Украинские войска совершили обстрел Севастополя днем 23 июня. Предварительно, ракеты по городу запускались ВСУ из района Николаева.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.