ООН призвала избегать жертв среди гражданских после обстрела ВСУ Севастополя

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Стороны конфликта на Украине должны принимать все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Таким образом заместитель официального представители генсека ООН Фархан Хак прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь.

"Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги во избежание жертв среди гражданского населения", – приводит слова Хака ТАСС.

Украинские войска обстреляли Севастополь 23 июня. По предварительной информации СМИ, ракеты по городу запускались из района Николаева.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Соболезнования принес и Сергей Собянин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.