АТОР: туроператоры не получают просьб о досрочном прекращении отдыха в Крыму

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Туроператоры не получают просьб о досрочном прекращении отдыха в Крыму из-за трагедии в Севастополе. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила на сайте.

Сейчас зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым, однако запросов за досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры – члены АТОР не получали, рассказали в Ассоциации.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин уточнил, что пляж в Учкуевке считается одним из лучших мест для купания местных жителей. Однако, по его словам, основной турпоток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне, по предварительным данным, может находиться около 250 организованных туристов, сказал он.

"Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым", – добавил Ромашкин.

Украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки погибли пять человек, пострадали 124 человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала секретариат ООН осудить атаку ВСУ по Севастополю. Она считает, что уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении "в угоду Западу".