Захарова призвала секретариат ООН осудить удар ВСУ по Севастополю

Фото: vk.com/МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретариат ООН осудить ракетный обстрел ВСУ Севастополя. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что в секретариате ООН в связи с атакой украинской армии заявили, что стремятся положить конец конфликту в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи. Захарова считает, что это больше похоже на "признание собственной ненужности", чем на комментарий в связи с трагедией.

"Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе. Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!" – заявила дипломат.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. В результате ракетного обстрела погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Пострадали 124 человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.

Также Сергей Собянин в связи с трагедией выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что Москва направила в Севастополь врачей для оказания помощи.