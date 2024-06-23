23 июня, 23:01Происшествия
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Севастополю достигло 151
Фото: ТАСС/Карина Сапунова
Число пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе увеличилось до 151. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
По его информации, 82 человека госпитализированы.
Украинская армия обстреляла Севастополь 23 июня. Как писали СМИ, предварительно, ракеты по городу запускались ВСУ из района Николаева.
Владимир Путин во время телефонного разговора с Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Соболезнования принес и Сергей Собянин.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.
Пять человек погибли в результате атаки на Севастополь