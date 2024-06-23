Столичные больницы готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, заявил Сергей Собянин, отметив, что к месту уже направляются столичные медики.

Мэр пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. И выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. В результате ракетного обстрела погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Пострадали 124 человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура.