Сергей Собянин: 81 поликлиника построена в Москве с 2011 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2011 года в Москве появилась 81 новая поликлиника. Большая часть из них – 44 здания – была возведена за счет города, остальные построили на внебюджетные средства, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"В этом году начали принимать пациентов три новые городские поликлиники: детская на Лебедянской улице и две детско-взрослых на Ленской и Автозаводской улицах", – отметил он.

На сегодняшний день медицинские здания возводят по новому московскому стандарту. В поликлиниках появляется больше врачей востребованных специальностей и современное техническое оснащение. Также у пациентов есть доступ к электронной медкарте, они могут следить за результатами анализов и исследований.

В новых зданиях сделали удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, создали необходимые условия для маломобильных пациентов и обеспечили искренний сервис. Кроме того, специалисты установили понятную навигацию и благоустроили прилегающую территорию.



Градоначальник отметил, что до конца 2027 года планируется построить еще 21 поликлинику, в том числе 5 – за счет инвесторов.



Ранее Собянин рассказал, что в этом году больницы и поликлиники столицы начали использовать более 200 единиц новейшей медицинской техники. Он уточнил, что в московских медучреждениях стали задействовать компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также цифровые маммографы и ангиографы.

