Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 200 единиц новейшей медицинской техники начали использовать городские больницы и поликлиники в текущем году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в медучреждениях стали задействовать компьютерные и магнитно-резонансные томографы, которые могут сделать трехмерное изображение внутренних органов пациента. Также врачи пользуются цифровыми маммографами. Они являются одним из наиболее эффективных способов раннего обнаружения рака молочной железы.

В этом году в поликлиниках появились, в том числе, и ангиографы, предназначенные для исследования кровеносных сосудов и операций на сердце, а также рентгеновские денситометры, которые оценивают состояние костей и помогают предупредить развитие остеопороза.



"Москва первой в России начала приобретать сложное медоборудование по контрактам жизненного цикла. Такая форма договоров позволяет обновить технику и при этом гарантировать её работоспособность на протяжении всего срока службы", – объяснил мэр столицы.

Ранее инвестор по льготной ставке взял в аренду землю в столичном районе Зюзино для строительства предприятия, которое будет заниматься выпуском медоборудования. Оно будет нацелено на выпуск всех типов штативов для рентгенодиагностических аппаратов. Так, в год компания будет производить до 400 единиц такой продукции.

До этого сообщалось, что появившиеся в столичных больницах робокошки уже успели проехать тысячи километров и выполнить почти 30 тысяч заданий. По словам начальника управления развития сервисов департамента специальных проектов в департаменте информационных технологий Москвы Дмитрия Сытника, город стремится внедрять в сферу здравоохранения не только практики, связанные с лечением болезней, но и облегчающие работу врачей.

