Москва выделила участок для возведения производства медоборудования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор по льготной ставке взял в аренду землю в столичном районе Зюзино для строительства предприятия, которое будет заниматься выпуском медоборудования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город заключил с ООО "С. П. Гелпик" договор аренды земельного участка площадью 0,99 гектара по ставке один рубль в год. На предприятии создадут 50 профильных рабочих мест", – добавил Ефимов.

В договоре сказано, что инвестор должен завершить строительство объекта в течение пяти лет. В пресс-службе отметили, что предприятие будет нацелено на выпуск всех типов штативов для рентгенодиагностических аппаратов. Так, в год компания будет производить до 400 единиц такой продукции.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что площадь самого объекта, который собираются построить на участке, составит примерно 15 тысяч "квадратов". Он добавил, что земля была предоставлена компании без проведения торгов в рамках реализации масштабного инвестпроекта.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по созданию высокотехнологичных отраслевых промышленных кластеров в Москве. По словам мэра, в марте 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать землю под производство на максимально выгодных условиях – за один рубль в год. Так, суммарные инвестиции в строительные кластеры, которые появятся в ТиНАО, составят около 580 миллиардов рублей.

