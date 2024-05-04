Собянин рассказал о новых московских производственных кластерах

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о работе по созданию высокотехнологичных отраслевых промышленных кластеров в Москве. Этой теме он посвятил публикацию на своем личном сайте.

По словам мэра, в марте 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать землю под производство на максимально выгодных условиях – за один рубль в год. Он подчеркнул, что речь идет не об участках где-то на отшибе, вдали от коммуникаций и дорог. Напротив, это земельные участки, подготовленные к скорейшему освоению, с готовой либо активно развивающейся транспортной инфраструктурой.

Сред них пищевой и строительный кластеры, которые появятся в ТиНАО. Суммарные инвестиции в эти проекты составят около 580 миллиардов рублей. В общей сложности на производствах задействуют свыше 10 тысяч человек.

К примеру, в поселении Щаповское вблизи поселка Спортбазы ООО "Брусника. Индустриализация. Москва" построит производственный комплекс по изготовлению железобетонных конструкций, которые применяются при строительстве лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.

ООО "Внуково Логистик" возведет там комплекс с несколькими небольшими производствами строительных конструкций и материалов.

Недалеко от деревни Троицкое появится масштабный пищевой кластер, который объединит несколько промышленных предприятий. Компания "АДМ" уже начала строительно-монтажные работы по созданию современного предприятия пищевой отрасли, где будут производить мясную продукцию, также молочные и кондитерские изделия.

Компания "Ядро вкуса" построит комплекс, в котором смогут разместиться сразу несколько производителей. Там можно будет выпускать молочные продукты, кондитерские и диетические хлебобулочные изделия, снеки, пищевые ингредиенты, мясные полуфабрикаты, плодоовощные консервы, напитки и упаковочные тары. Кроме того, здесь будут выращивать зелень и ягоды.

Компания "РБЕ" построит комплекс по производству готовых блюд и распределительного центра. Там разместятся небольшие предприятия по выпуску полуфабрикатов высокой степени готовности, наборов питания пассажиров поездов, а также готовых блюд для ресторанов, гостиниц и кейтеринга.

Компания-производитель мясной продукции "ОМПК" планирует построить производственный комплекс, предусматривающий в том числе единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. ООО "Град Девелопмент" построит современный хлебозавод.

Ранее Собянин сообщил, что столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции с начала 2024 года на 17,9%. Мэр Москвы отметил, что лидируют в этой области высокотехнологичные и наукоемкие предприятия, занимающиеся производством компьютеров, электроники, фармацевтики, автомобилей и оборудования. Не отстают от них компании, выпускающие продукты питания и товары первой необходимости.

Собянин также сообщил, что промышленным предприятиям будет оказана дополнительная поддержка. В частности, город компенсирует часть затрат на лизинг оборудования.

По словам мэра, из городского бюджета выделено Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства около 400 миллионов рублей, которые помогут привлечь примерно 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование столичных заводов.

