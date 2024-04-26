Собянин принял решение о дополнительной поддержке промышленных предприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Промышленным предприятиям будет оказана дополнительная поддержка. В частности, город компенсирует часть затрат на лизинг оборудования, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник сообщил, что из городского бюджета выделено Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства около 400 миллионов рублей, которые помогут привлечь примерно 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование столичных заводов.

Мэр подчеркнул, что размер поддержки будет зависеть от процентной ставки по договору лизинга. Так, сумма не может быть больше 300 миллионов рублей за три года при покупке российского оборудования и не более 100 миллионов при покупке импортного.



"По программе льготного кредитования фонд компенсирует процентную ставку по кредитам на подключение предприятий к системам инженерно-технического обеспечения или увеличение их технологических мощностей", – предупредил мэр.



Собянин напомнил, что в 2023 году поддержку от фонда получили более 40 промышленных компаний, которые направили деньги на строительство и покупку промышленного оборудования.

Ранее Собянин заявил, что рост производства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2024 года составил 17%. За последние годы, по его словам, объем промышленности в столице вырос в два раза, что говорит об очень высокой динамике. Он добавил, что НПП поставляет товары для космической, атомной, транспортной и других отраслей экономики.

