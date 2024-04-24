Собянин: Москва вносит огромный вклад в технологический суверенитет страны

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Рост производства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2024 года составил 17%. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе посещения научно-производственного предприятия (НПП) "Спецкабель" в Гольянове.

"Московская промышленность переживает новое рождение. За последние годы объем промышленности в Москве вырос в два раза", – заявил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что это говорит об очень высокой динамике, так как московские отрасли уже достигли достаточно большого объема выпуска продукции. Он добавил, что НПП поставляет товары для космической, атомной, транспортной и других отраслей экономики.

"Сейчас у нас проработана концепция строительства нового завода, который нам потребуется для того, чтобы поспевать за растущим спросом", – сказал вице-президент завода Сергей Лобанов.

Представитель "Спецкабеля" указал, что в 1-м квартале 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года на НПП на 10% выросло производство. При этом каждый год объемы выпуска увеличиваются не меньше чем на 15%, рассказал Лобанов.

В настоящее время, подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства Москвы, 32% всех товаров НПП поступает на рынки города. Здесь производят свыше 6 000 различных изделий, включая огнестойкие кабели.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявлял, что в настоящее время в Москве находится 18 предприятий, занимающихся разработкой и производством кабелей и проводников. За первые два месяца текущего года объем отгруженной продукции увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

