Ефимов: более 10 тыс крупных и средних предприятий Москвы стали прибыльными в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 10 тысяч крупных и средних московских предприятий стали прибыльными по итогам 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В список предприятий не включили государственные, муниципальные, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

"По итогам 2023 года прибыльными стали свыше 10 тысяч предприятий, или почти 73% крупных и средних компаний столицы. Они получили более 12 триллионов рублей, что на 37% превышает результат 2022-го", – сообщил Ефимов.

Около 2,4 триллиона рублей выручили обрабатывающие производства, 2 триллиона рублей – предприятия торговли, 1,7 триллиона рублей – компании финансового сектора, по одному триллиону рублей – организации информации и связи и предприятия профессиональной, научной и технической деятельности.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева сообщила, что лидерами по приросту прибыли стали компании, работающие в области административной деятельности. Они увеличили показатели в 4 раза – почти до триллиона рублей.

До 921 миллиарда выросла прибыль организаций из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционирования воздуха, до 870 миллиардов рублей – компаний отрасли транспортировки и хранения.

Ранее стало известно, что объем промышленного производства в Москве за январь этого года вырос на 17,8% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. За январь 2024 года столичные заводы увеличили производство продуктов питания, компьютерных, электронных и оптических изделий, мебели, бумаги, бумажных изделий и иных товаров.

