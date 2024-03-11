Москвичам рассказали, как столичные производители продуктов укрепляют позиции на рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские производители пищевой продукции каждый год показывают устойчивый рост объемов производства и расширение ассортимента. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, московские предприятия укрепляют технологический суверенитет России, закрывая потребности внешнего и внутреннего рынков в качественной продукции. Так, производство продуктов питания по итогам прошлого года в Москве выросло почти на 40%, сказал Овчинский и добавил, что во многом такому развитию способствует комфортный инвестклимат и меры столичной поддержки.

Отмечается, что с 2016 года город присваивает предприятиям статус промышленного комплекса. На данный момент его получили уже свыше 70 московских компаний, а лидером остается пищевая промышленность: 24 предприятия имеют статус промкомплекса. Среди них есть столичная фабрика мороженого "БРПИ", которая в 2023 году выпустила 50 новых сортов продукции, сейчас в ассортименте компании их уже 250.

Производитель выпускает сливочное и шоколадное мороженое, а также с добавлением фруктов, ягод и других ингредиентов. Кроме того, в ассортимент добавлены безлактозная продукция, торты ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли. В прошлом году фабрика провела масштабную кампанию по ребрендингу, открыла семь торговых точек в новом формате и расширила географию присутствия внутри РФ и на иностранных рынках.

Гендиректор компании Агнесса Осипова рассказала, что статус промкомплекса позволил предприятию получить сниженную региональную ставку налога на прибыль, в два раза уменьшить налог на имущество и сократить выплаты по земельному налогу. Сэкономленные деньги, продолжила она, фабрика направит на модернизацию производства, расширение ассортимента и продвижение продукции. Кроме того, на предприятии в рамках инвестиционной программы установили новую технологическую линию.

Вдвое увеличила объемы выпуска продукции в 2023 году и компания "Хэлси Фуд", которая произвела более 800 тысяч упаковок снеков, приготовленных по запатентованной технологии дегидрации и запекания. В линейке производителя уже свыше 250 снеков из овощей, сыра и мяса.

Другое столичное предприятие – "Полезный шоколад" – начало выпускать органический шоколад из тертого какао с содержанием не менее 35% какао-масла. Сейчас в ассортименте компании два вида шоколада – молочный и с фундуком и изюмом, еще два находятся на стадии разработки. Шоколад изготавливается в малых партиях с использованием качественных ингредиентов и ручного труда.

Ранее сообщалось, что московские компании пищевой промышленности представили свои товары на международной бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как рассказал Овчинский, столичные производители провели в Дубае больше 90 встреч с профильными ретейлерами, ведомствами, бизнес-структурами и дистрибьюторами из ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии. Компании из Москвы обсудили на переговорах экспорт продукции и возможность открытия контрактных производств на территории этих стран, отметил он.

"Актуальный репортаж": как работает столичное предприятие по изготовлению мороженого