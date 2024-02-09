Собянин рассказал о системной поддержке промышленных предприятий Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 800 промышленных предприятий Москвы в 2023 году получили поддержку от городских властей, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Москва создает для бизнеса условия, позволяющие развиваться любым производствам. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов", – уточнил градоначальник.

Мэр Москвы отметил, что в их число входит субсидия на компенсацию части от процентных платежей по инвестиционным кредитам. Последние оформляются столичными фирмами для создания инфраструктуры и закупки оборудования, уточнил Собянин.

Для городских предприятий доступны льготные займы от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, напомнил градоначальник, приведя в пример производителя специальной промышленной керамики, который получил льготу для модернизации производства. В рамках этой же меры поддержки фирма, выпускающая косметику, получила заем на развитие экспорта.



"Льготные инвестиционные кредиты идут на строительство промышленной инфраструктуры и приобретение нового производственного оборудования. В прошлом году их одобрили на общую сумму 105 миллиардов рублей", – рассказал мэр.

Кроме того, московским фирмам доступны офсетные контракты. Всего заключено 14 соглашений, а 9 из них были подписаны в 2023 году, уточнил Собянин. Также 70 заводов города уже имеют статус промышленного комплекса, что означает введение специального налогового режима. Значительные льготы имеют и резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва", заключил мэр.



Ранее в столице упростили процедуру для вступления в городской реестр стартапов и высокотехнологичных фирм. По информации Собянина, ранее компания должна была соответствовать двум из трех критериям, а теперь нужно лишь одному.

Подчеркивалось, что это наличие исключительных прав на изобретения, инвестиции в исследования, а также привлечение венчурного капитала в развитие фирмы. До этого градоначальник рассказывал, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города.

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям