09 февраля, 13:59Мэр Москвы
Собянин рассказал о системной поддержке промышленных предприятий Москвы
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Более 800 промышленных предприятий Москвы в 2023 году получили поддержку от городских властей, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Москва создает для бизнеса условия, позволяющие развиваться любым производствам. Промышленникам доступны больше 20 системных мер поддержки и ряд антикризисных инструментов", – уточнил градоначальник.
Мэр Москвы отметил, что в их число входит субсидия на компенсацию части от процентных платежей по инвестиционным кредитам. Последние оформляются столичными фирмами для создания инфраструктуры и закупки оборудования, уточнил Собянин.
Для городских предприятий доступны льготные займы от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, напомнил градоначальник, приведя в пример производителя специальной промышленной керамики, который получил льготу для модернизации производства. В рамках этой же меры поддержки фирма, выпускающая косметику, получила заем на развитие экспорта.
"Льготные инвестиционные кредиты идут на строительство промышленной инфраструктуры и приобретение нового производственного оборудования. В прошлом году их одобрили на общую сумму 105 миллиардов рублей", – рассказал мэр.
Кроме того, московским фирмам доступны офсетные контракты. Всего заключено 14 соглашений, а 9 из них были подписаны в 2023 году, уточнил Собянин. Также 70 заводов города уже имеют статус промышленного комплекса, что означает введение специального налогового режима. Значительные льготы имеют и резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва", заключил мэр.
Ранее в столице упростили процедуру для вступления в городской реестр стартапов и высокотехнологичных фирм. По информации Собянина, ранее компания должна была соответствовать двум из трех критериям, а теперь нужно лишь одному.
Подчеркивалось, что это наличие исключительных прав на изобретения, инвестиции в исследования, а также привлечение венчурного капитала в развитие фирмы. До этого градоначальник рассказывал, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города.
Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям
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