Столичное предприятие пищевой промышленности увеличило товарооборот на 21% в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания, выпускающая готовые блюда и кондитерские изделия, в 2023 году нарастила оборот на 21%. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Столичная компания "Твердь" увеличила товарооборот на 21%. Предприятие пользуется поддержкой города – в 2022 году ему был присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства в свое развитие", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Самыми популярными продуктами компании в 2023 году стали кондитерские изделия, в частности, торты. Гендиректор компании Александр Рогов рассказал, что за год на предприятии появились новые позиции, что позволило увеличить товарооборот и получить положительные отзывы от партнеров.

Всего же в сфере пищевой промышленности в Москве работают более 290 предприятий. Они создают качественные и востребованные товары с помощью высокотехнологичных разработок.

Ранее стало известно, что столичная компания "Теремок" изготовила более 2,8 тыс тонн теста в 2023 году. Такого результата удалось достичь благодаря работе с новым оборудованием.



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