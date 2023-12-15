Два новых корпуса построили на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе

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В составе Черкизовского мясоперерабатывающего комбината на востоке Москвы построили два новых производственных корпуса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В первом корпусе расположились производственный и сварочный цеха, склад, блок бытовых помещений, а также кабинеты администрации, диспетчерские и комнаты отдыха сотрудников. Второе строение полностью занимает цех сборки", – рассказал вице-мэр.

Все рабочие кабинеты и производственные помещения были спроектированы с учетом хорошего естественного освещения. Стены зданий укрепили минеральным утеплителем.

Объекты на территории построили в рамках масштабного инвестиционного проекта. Благодаря реализации проекта компания сможет сократить затраты на логистику и ремонт и направить сэкономленные средства на развитие производства и увеличение выпуска продукции, уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

До этого московское мясоперерабатывающее предприятие получило 250 миллионов рублей по льготному займу от городских властей. Дополнительно фирма вложит в это направление еще 200 миллионов рублей своих финансов. Ежедневно на предприятии выпускается 300 тонн колбасных изделий.

