Оборот столичных производителей пищевых продуктов вырос на 6,8%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период с января по август 2023 года в Москве вырос оборот производителей пищевых продуктов. Он увеличился на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта. Оборот компаний этой сферы за восемь месяцев текущего года достиг 388,3 миллиарда рублей – на 6,8% больше, чем годом ранее", – сообщил он.

Около 101,7 миллиарда рублей пришлись на предприятия по переработке и консервированию мяса и мясной продукции. Еще 58,4 миллиарда рублей составила выручка молочных предприятий, 53,6 миллиарда рублей заработали производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

Доля производства в обороте обрабатывающей промышленности за восемь месяцев 2023 года составила 4,5%. По данным департамента экономической политики и развития, наибольший рост продемонстрировали производители молочной продукции, увеличив оборот на 16,7%. Основной рост сферы зависит от крупных и средних предприятий, на которые приходится более 80,6% оборота.

Всего в Москве работают более 250 производителей продуктов питания. На них трудятся более 60 тысяч человек.

До этого предприятие "Другой хлеб", выпускающее полезную выпечку, начало производить безглютеновые шоколадные десерты. До конца года компания намерена выпустить свыше 3 тысяч таких изделий. В составе десерта нет яиц, сахара и молока.

