Проект столичного предприятия вошел в топ-3 работ в нацпроекте "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект столичного разработчика и производителя систем автоматического управления авиационными двигателями вошел в тройку лучших работ программы "Лидеры производительности" национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Один из ведущих производителей автоматического управления авиадвигателей НПП "Темп" имени Короткова вместе с инженерным центром предприятия и партнерами работает над запуском пропорциональных гидравлических сервоклапанов, которые не имеют отечественных аналогов, уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, устройство используют на автомобилестроительных, металлургических, авиастроительных, станкостроительных заводах и предприятиях иных важнейших отраслей промышленности. Задача проекта была направлена на увеличение производительности труда при помощи оптимизации и ускорения процессов в производстве новых видов этой высокотехнологичной продукции.

На сайте напомнили, что цель программы "Лидеры производительности" – формирование системного подхода к управлению предприятием для обеспечения устойчивости бизнеса и повышения производительности труда.

Московское предприятие во время работы над проектом выработало решения для повышения эффективности и культуры производства, говорится в сообщении. Это позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысить ее качество и сократить сроки выполнения заказов.

Проект, по мнению гендиректора предприятия Дениса Иванова, выполнен на высоком уровне. Он добавил, что компания также получила федеральный задел в виде кадровых ресурсов и современных управленческих знаний.

Добавляется, что в августе 2019 года компании присвоили статус промышленного комплекса Москвы. Он дает предприятиям значительные налоговые льготы.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2023 года столичные мебельные фабрики увеличили производство на 13,3% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Помимо этого, оборот мебельных компаний города вырос на 45,8%, превысив отметку в 12,1 миллиарда рублей.

Помимо этого, производитель электроники в Москве собрал универсальный промышленный компьютер. Сергей Собянин уточнил, что благодаря такой технике столичные специалисты управляют инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности.

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