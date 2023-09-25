Собянин: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Производитель электроники в Москве собрал универсальный промышленный компьютер, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что благодаря такой технике столичные специалисты управляют инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности. На сегодняшнее время отечественных аналогов этому компьютеру нет, подчеркнул Собянин.

"Устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации. Потребляет меньше энергии, долго работает автономно. Его можно использовать в редко или труднообслуживаемых помещениях", – заявил градоначальник.

В общей сложности, продолжил Собянин, в Москве выпуском компьютерной техники, электроники и оптики занимаются свыше 100 компаний. За семь месяцев этого года их производство увеличилось на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ранее Собянин рассказал, что Московский инновационный кластер (МИК) стал комфортной площадкой для создания новых технологий, поиска партнеров и сотрудничества. Сейчас его участники зарегистрировали уже почти 20 тысяч изобретений, отметил мэр.

Собянин: выпуск компьютеров и электронных изделий вырос более чем на четверть