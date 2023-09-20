Российские ученые создали ИИ для определения опухоли мозга по анализу крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты химико-биологического кластера университета ИТМО создали искусственный интеллект, который позволяет определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Как пояснил завлабораторией химико-биологического кластера ИТМО Антон Пушкин, сегодня диагностика опухолей требует физического извлечения их фрагментов, что обходится в среднем в 250 тысяч рублей за операцию, но при этом не исключает рисков инвалидизации человека.

Разработка российских ученых позволяет проводить диагностику без оперативного вмешательства и при этом стоит в разы меньше – 50–70 тысяч рублей за процедуру. Она также позволит сократить процесс постановки диагноза с десяти до трех дней.

"У человека берут образец плазмы, специальный прибор выделяет РНК-молекулы, изучает их количество и последовательность. Дальше эти данные анализирует модель машинного обучения", – объяснил Пушкин.

Отмечается, что аналогов данной технологии в России пока нет. Если она покажет свою эффективность, то ее планируется внедрить и для определения других видов опухолей, например простаты, желудка и молочных желез.

Ранее стало известно, что ученые из Института биофизики Сибирского отделения РАН выяснили, что белок сурвивин может свидетельствовать о раке мочевого пузыря. На основе этого открытия они предложили создать специальные тест-системы.



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