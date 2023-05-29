Ученые из СО РАН нашли белок, наличие которого позволяет определить рак мочевого пузыря

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Специалисты из Института биофизики Сибирского отделения РАН (СО РАН) предложили создать тесты для анализов, которые позволят определить у людей рак мочевого пузыря исходя из содержания в анализах мочи белка сурвивина. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сурвивин – это белок, который участвует в регуляции деления и выживаемости клеток, отметили в Минобрнауки РФ.

"Такая тест-система позволит доступно диагностировать рак мочевого пузыря и другие заболевания мочеполового тракта в ходе скринингового обследования, в частности, групп высокого риска, например работников вредных производств, курящих и возрастных пациентов", – сказал сотрудник молодежной лаборатории биолюминесцентных и экологических технологий Института биофизики СО РАН Никита Панамарев.

Он добавил, что те системы, которые уже присутствуют на российском рынке, являются импортными и не позволят провести клинические исследования.

Российские ученые разработали метод, который позволит провести анализ за полтора часа, при этом медперсоналу не потребуется соблюдать строгие условия и иметь высокую квалификацию. Определенный белок начнет светиться, если медики используют биолюминесцентный репортер фотопротеина.

Исследование ученых продемонстрировало, что те пациенты, у которых был обнаружен в образцах сурвивин, страдали от воспалительных заболеваний и доброкачественных гиперплазий мочевыводящих путей. Также во время исследования был проведен эксперимент со здоровыми людьми, у которых в анализах белок не выявлялся.

Ученые добавили, что наличие в образцах сурвивина позволяет определить пациентов с раком мочевого пузыря с точностью более 65%, что делает этот белок перспективным маркером для определения заболеваний мочеполовой системы, но ученым еще предстоит работа над точностью проводимых анализов.

При этом тест уже можно использовать совместно с другими онкомаркерами или методами диагностики, отметили специалисты.

Ранее врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что врачи выделили группы людей, которые больше других подвержены риску развития злокачественных опухолей.

В них входят пожилые люди, курящие, люди с генетической предрасположенностью к раку и те, кто контактирует с радиоактивными или токсическими веществами.

