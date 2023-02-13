Ученые в России изобрели щадящую технологию терапии рака, от которой не выпадают волосы

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В России ученые из компании "Система-биотех" (входит в АФК "Система") разработали новую технологию для лечения рака, которая не убивает здоровые клетки организма и от которой не выпадают волосы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Система-биотех" <...> разработала и патентует новую технологию таргетной терапии рака и атеросклероза. Таргетной терапией называется точечное лечение злокачественных образований", – заявили в компании.

Подобная терапия будет более щадящей для организма по сравнению с химиотерапией, при которой могут пострадать здоровые клетки. Кроме того, она также считается более действенной, пояснили в компании.

Основой новой технологии являются молекулы, которые способны выявлять и прицельно уничтожать патологические белки, которые принимают участие в развитии онкозаболеваний и атеросклероза. В компании утверждают, что молекулы уже подтвердили свою эффективность в экспериментах на клетках.

Генеральный директор компании Артем Сиразутдинов объяснил, что молекулы, разработанные с помощью новой технологии, выступают как мост, который направляет патологический белок в лизосомы для его разрушения.

Ранее "Система-биотех" представила единый тест на грипп, COVID-19 и еще шесть вирусов. Тест способен менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний.



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