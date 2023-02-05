Онколог рассказал, как не допустить развития рака

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Чтобы не допустить развития рака, человеку необходимо соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно обследоваться. Об этом рассказал онколог Евгений Черемушкин в интервью "Вечерней Москве".

По словам Черемушкина, во время обследования необходимо посещать терапевта и узких специалистов, а также проходить комплексное УЗИ и рентгенологическое исследование грудной клетки.

С возрастом программа обследования расширяется, добавил онколог. Так, к примеру, женщинам с 35 лет следует делать маммографию на предмет исследование молочной железы, а с 50 лет нужно делать колоноскопическое исследование кишечной трубки.

Похожим советом ранее поделился врач-хирург, онколог МГОБ № 62 ДЗМ Илья Черниковский, который сообщил, что ведение здорового образа жизни снижает риск развития любого рака. Вместе с тем специалист добавил, что единого метода профилактики рака не существует, так как онкологические заболевания – очень разнородная группа патологий.

До этого директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков рассказал о том, что изменилось в системе онкологической помощи в Москве за последние годы и какие современные технологии используются для лечения рака.

Собянин рассказал о развитии службы онкологической помощи в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!