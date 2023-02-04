"Чувствую себя классно, но у меня рак": истории людей, преодолевших онкологию

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. По данным Международного агентства по изучению этой болезни (IARC), в мире ежегодно диагностируется около 20 миллионов новых случаев онкологии. Рассказываем истории москвичей, которые успешно преодолели это заболевание.



"Какой еще рак, я хочу в Париж!"

Фото: предоставлено героем статьи

Журналист Анна Тарубарова узнала о своем диагнозе "рак молочной железы" (РМЖ) летом 2020 года. Заключение было поставлено не сразу – сначала врачи подозревали у нее обычную фиброаденому в груди, которая должна была рассосаться сама по себе. Но этого не произошло.

"Мне сделали пункцию. Она показала, что у меня есть атипичные клетки. То есть минимальная подготовка к тому, что это может быть зло, была. Следом была биопсия. И когда я ожидала ее результатов, то каждый день судорожно открывала свою медицинскую карту", – рассказала журналист.

Девушка хорошо помнит вечер, когда пришел диагноз.





Анна Тарубарова журналист Прекрасным летним вечером я накрывала на стол. Пока ждала к ужину мужа, решила в очередной раз открыть медкарту и увидела слова "инвазивный рак неспецифического типа". Я подзависла и подумала: как так? Я чувствую себя классно, но у меня рак? Кричу об этом мужу, он тоже не понимает, как так может быть, ведь я в отличной форме. Более того, мы восемь месяцев назад поженились, у нас множество планов. Помню, тогда я ему сказала: "Какой еще рак, я хочу в Париж!"

Анна признается, что ночь перед визитом к врачу была тяжелой. Казалось, что драгоценное время, которое можно потратить на лечение, уходит. Но это был единственный раз, когда девушка позволила себе слабину.

"У меня не было слез, шока, истерики, мыслей "за что мне это", потому что я человек достаточно закаленный непростыми ситуациями в жизни. Поэтому я понимала, что снова придется приложить усилия. Я знала, что сделаю все возможное, чтобы преодолеть и это", – рассказала девушка.

Во время лечения Анна прошла 16 курсов химиотерапии. Затем последовала операция по удалению груди, а через девять месяцев девушке поставили импланты. И даже такие хирургические вмешательства не выбили ее из колеи.

"У меня ни секунды не было мысли о том, какая я безобразная. Наоборот, я стала еще больше любить свое тело. Оно перенесло столько боли и вынесло это. А через месяц после установки имплантов я уже полетела "обмывать" свою новую грудь в Красном море", – вспоминает Анна.

Еще одна вещь, которая не позволяла унывать во время тяжелого лечения, – поддержка друзей и близких.





Анна Тарубарова журналист За день перед операцией по удалению груди муж прислал мне ссылку и сказал посмотреть, что там. Оказалось, что супруг нашел моих друзей, коллег в соцсетях и попросил каждого записать для меня слова поддержки, а потом сделал из этого ролик. Тогда я поняла, сколько людей за мной стоит и что с такой поддержкой мне все нипочем.

Во время лечения Анна начала активно вести блог, знакомиться с другими онкопациентами. Тогда пришла в голову идея запустить проект "Глупые, но важные вопросы", где врачи и психологи в прямом эфире отвечают на вопросы о РМЖ.

Девушка считает, что людям, которые только что узнали, что у них рак, важно помнить о своей силе.

"Мне очень нравится фраза, которая стала для меня девизом: "Ты никогда не узнаешь, насколько силен, пока твоя сила не станет единственным выбором". В случае с онкологическим заболеванием ты реально начинаешь узнавать, насколько ты силен", – добавила Анна.

Сейчас журналист продолжает просветительскую деятельность, чтобы облегчить жизнь онкопациентов.

"Стала больше любить эту жизнь"

Фото: предоставлено героем статьи

Осенью 2020 года предприниматель Елена Курылева, стоя под душем, почувствовала у себя уплотнение в груди размером с горошину. Промелькнула мысль "надо бы провериться у врача". После многочисленных обследований выяснилось, что эта горошина – тройной негативный рак молочной железы.

"Первое время все было как в тумане. Но при этом никакого страха, а скорее принятие. Я подумала, что нужно пройти этот квест", – сказала она.

Елене сначала удалили злокачественное образование, а затем она прошла курс химии. После этого последовала лучевая терапия – чтобы снизить риск рецидива. Женщина признается, что сделала все возможное, чтобы ее жизнь во время лечения оставалась прежней.





Елена Курылева предприниматель Я ни разу не ощущала себя больной, не афишировала свой диагноз, мои соседи даже не знали об этом. Решила фокусироваться на позитиве, искала других онкопациентов в соцсетях, общалась с ними, занималась творчеством – вышивала, делала броши из бисера.

Единственное, что сильно беспокоило женщину в тот момент, – выпадение волос после химиотерапии.

"У меня вылезли все волосы, брови, ресницы, а я всегда хотела красиво выглядеть. Смешно, когда у тебя такое заболевание, а ты думаешь только о волосах. Стала носить парик – оказалось, что это удобно! Не надо причесываться, просто надел и пошел", – говорит Елена.

По ее словам, многие из знакомых ни о чем не догадывались. "Когда сняла парик и ходила с короткой прической, знакомые восхищались, как я смогла так кардинально изменить имидж", – вспомнила она.

Но поменялась не только прическа: взгляды на жизнь тоже пришлось пересмотреть.





Елена Курылева предприниматель Я стала как-то бережнее к себе относиться, больше любить эту жизнь. Для себя открыла, что у меня прекрасная группа поддержки. И не только близкие родственники и друзья. Если кто-то из знакомых узнавал, что у меня онкология, все предлагали помощь. И от этого я сама стала как-то добрее.

"Что бы я сказала человеку, который только узнал о своем диагнозе? Не паниковать. Моя знакомая назвала меня героиней. Она сказала, что, если бы у нее был такой диагноз, она бы неделями рыдала и никуда бы не выходила. Тогда я ответила, что слезами и паникой тут точно не поможешь", – порекомендовала женщина.

По словам Елены, еще одна мысль, которая должна поддерживать человека, – это понимание, что медицина XXI века находится на высоком уровне и всегда есть шанс на излечение.

"Представить себя персонажем игры"

Фото: предоставлено героем статьи

Для психолога-консультанта Марины Кочетковой диагноз "рак шейки матки", поставленный летом 2019 года, и последующее лечение стали поворотным пунктом: после этого жизнь изменилась на 180 градусов. Пришлось многое пересмотреть – от цвета волос до профессии.

Начиналось все банально: неприятные симптомы, стандартный поход к врачу, небольшая операция по женской части, подозрительные результаты и окончательный диагноз.





Марина Кочеткова психолог-консультант Каждой женщине нужно знать, есть ли у нее онкогенный вирус папилломы человека. Если ты знаешь, что у тебя такой вид существует, то нужно проверяться, раз в полгода сдавать анализы. Даже если женщина полностью здорова, нельзя пренебрегать регулярным обследованием у гинеколога, делать скрининг. Даже если у женщины его нет, регулярные походы к врачу тоже важны. Если бы я чуть более ответственно подошла к своему здоровью, многих проблем можно было бы избежать.

Марина признается, что испытала шок, когда увидела диагноз. "Никто из моих близких никогда не болел раком, мне казалось, что это что-то ужасное. А так как я родилась в 1980-х, когда об онкологии было мало что известно, сразу всплыла картинка несчастных умирающих с платками на голове", – рассказала она.

Лечение заняло полгода. За это время Марина пережила курсы химии, операцию, лучевую терапию. "Самое сложное в этом – незнание того, что будет дальше, как проходит каждая процедура. Именно поэтому я начала свой блог, где описывала ощущения. Для меня это было важно", – добавила она.

Во время лечения Марина отвлекалась творчеством, спортом, читала, а главное – пошла учиться на психолога.

"Я прошла курсы равного консультанта. Это когда бывшие онкопациенты оказывают психологическую помощь тем, кто только узнал о диагнозе. Когда стали приходить слова благодарности и положительные отзывы о моей работе, я поняла, что психология – это мое, поступила в университет", – вспоминает она.

Марина, как никто другой, знает, что нужно сказать тем, кто только узнал свой онкостатус.





Марина Кочеткова психолог-консультант Надо обязательно пережить это, прожить, прогоревать, проплакать. Но один-два дня. Затем нужно найти в себе силы и незамедлительно действовать. Нужно представить себя персонажем компьютерной игры, где нужно пройти все уровни. Чтобы потом воспоминания о болезни не вызывали слезы и горечь.

И еще очень важный момент – от начала постановки диагноза и начала лечения нужно просто жить. Не выживать, не мучиться, а жить, считает Марина.

"Меня во время лечения жутко бесила фраза: "Надо понять, для чего тебе дана эта болезнь". А потом поняла: может быть, действительно в ней есть смысл? Я переоценила все блага, поняла, что жить – это уже счастье. И те вещи, о которых я сокрушалась, не стоят вообще ничего", – призналась москвичка.

Марина ушла с нелюбимой работы, стала консультировать людей как психолог. Даже выпадение волос после химиотерапии женщина восприняла как знак, что нужно наконец-то сменить прическу.

Сейчас Марина учится в магистратуре, работает в любимой сфере и продолжает волонтерскую деятельность в качестве равного консультанта для онкобольных.