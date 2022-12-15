Собянин продлил до конца 2023 года исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти продлили на 2023 год программу исследования эффективности лекарственных препаратов для лечения онкологии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение продлить до 31 декабря 2023 года программу наблюдательных исследований эффективности новейших лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.

Целью программы, запущенной в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества, является формирование клинической базы использования новейших лекарств для лечения рака. В ее рамках Москва предоставляет участникам исследований компенсационные выплаты на приобретение новых препаратов. Отмечается, что с начала года более 600 пациентов получили свыше 650 миллионов рублей в качестве компенсации.

"В настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. <...> По результатам исследований наиболее эффективные и безопасные препараты могут быть рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения", – указано в материале.

В мэрии отметили, что Москва стала первым субъектом РФ, который досрочно перешел на новые федеральные клинические стандарты лечения онкологии. Столичным властям удалось это сделать на три года раньше, чем предполагалось. В настоящее время современные таргетные и иммунные препараты получают жители Москвы, страдающие 10 наиболее распространенными видами рака: предстательной железы, молочной железы, почки, легкого, прямой кишки, мочевого пузыря, желудка, яичника, головы и шеи, а также меланомой.

Ранее Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" на Азовской улице в Зюзине.

ЦАОП стал одним из самых современных центров амбулаторно-онкологической помощи, который включает в себя практически полный спектр услуг. По словам Мурашко, здесь сконцентрированы огромные возможности диагностики, химиотерапии для большого потока пациентов.

Собянин открыл крупнейший в Москве центр амбулаторной онкологической помощи

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