Персональные помощники помогают более 25 тысячам москвичей с онкозаболеванием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спустя год с начала работы проекта "Персональный помощник" сопровождение получили свыше 25 тысяч пациентов с онкозаболеванием, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из них 12% пациентов уже прошли лечение и находятся на диспансерном наблюдении. Ракова рассказала, что проект создали для сопровождения пациентов с подозрением на онкологические заболевания или с подтвержденным диагнозом, чтобы человек не оставался один на один со своей болезнью и всегда мог рассчитывать на всестороннюю поддержку.

"Мы понимаем, что человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью очень нужна поддержка. Именно для этого год назад мы запустили уникальный проект "Персональный помощник". Пациентам сообщают о возможности индивидуального сопровождения при первичном направлении к врачу-онкологу, и, если он соглашается, – за ним закрепляется специалист, который напоминает о записях к врачу и о ближайших исследованиях, уточняет самочувствие, помогает с маршрутизацией", – пояснила она.

Заммэра отметила, что полгода назад проект полноценно начал работу во всех 11 округах Москвы. С тех пор количество пациентов с персональным сопровождением выросло в четыре раза.

Сейчас сопровождение пациентов обеспечивают 69 сотрудников. Они помогают пациенту с записью на прием к врачу или на исследования, напоминают о дате визита, контролируют правильное ведение медицинской документации и решают возникающие проблемы.

Если у пациента не подтвердилось злокачественное новообразование, то он перестает быть в "зоне сопровождения" персонального помощника.

В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения Москвы. Благодаря электронной медицинской карте пациентам не нужно приносить на приемы врачей результаты анализов или исследований. У них есть онлайн-доступ ко всей необходимой медицинской документации.

За счет ЕМИАС персональные помощники удаленно записывают пациента на прием к врачу и информируют пациентов по интересующим их вопросам. Проект реализуется в рамках нового московского стандарта оказания онкологической помощи, утвержденного в конце 2019 года.

С 2020 года в Москве функционируют шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей. Все этапы оказания специализированной помощи проводятся в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

Сергей Собянин ранее сообщил, что за последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака.

Он подчеркнул, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.

С 2019 года за счет города лекарства получают пациенты с меланомой, раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, на которые приходится почти 80% случаев онкологии. В итоге за два года свыше 55 тысяч москвичей получили необходимые лекарственные препараты. С 2022 года стандарт планируется расширить на пациентов с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.