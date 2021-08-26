Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

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За последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

"Один из главных вопросов – лекарственное обеспечение онкологических пациентов. Современные таргетные, иммунные и гормональные препараты справляются даже с теми видами опухолей, которые ранее считались практически неизлечимыми. Поэтому лекарственная терапия все чаще становится "золотым стандартом" лечения онкологии. И мы в Москве делаем все, чтобы новейшие препараты были доступны для всех нуждающихся москвичей", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.

Так, с 2019 года за счет города лекарства получают пациенты с меланомой, раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, на которые приходится почти 80% случаев онкологии. В итоге за 2 года свыше 55 тысяч москвичей получили необходимые лекарственные препараты. А с 2022 года стандарт планируется расширить на пациентов с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи; таким образом, он охватит 90% онкологических заболеваний, отметил градоначальник.

Кроме того, Собянин коснулся вопроса анализов, которые необходимы для подбора оптимальной лекарственной терапии. Для этого в Москве открыли шесть централизованных патоморфологических лабораторий, в которых за 2020 год провели 400 тысяч морфологических исследований и около 100 тысяч иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований опухолей, тогда как несколькими годами ранее их количество исчислялось сотнями.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве планируется благоустроить территории возле 39 поликлиник. В рамках работ установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, кабельные линии уберут под землю, установят больше 600 уличных фонарей, высадят деревья и кустарники, уложат газон и разобьют цветники.

В рамках благоустройства создадут безбарьерную среду для маломобильных посетителей, а также обустроят парковки и навигацию.

