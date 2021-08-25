Онкологи раскрыли пять способов, позволяющих снизить риск развития рака

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Нездоровая пища и отсутствие физической нагрузки увеличивают риск развития рака. Об этом со ссылкой на обновленные рекомендации Всемирного фонда по исследованию рака сообщает издание FOCUS Online.
Неправильное питание, подразумевающее употребление продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, часто приводит к ожирению, которое вскоре возглавит список причин возникновения рака. Также в число главных факторов риска входят курение и употребление алкоголя, заявили эксперты.
Специалисты Всемирного фонда по исследованию рака составили программу из пяти пунктов, которая позволит снизить риск развития онкологических заболеваний.
В первую очередь необходимо включить в рацион большое количество цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей. Суточная норма употребления этих продуктов, по мнению специалистов, составляет 400 граммов.
Однако овощи, богатые крахмалом, специалисты есть не рекомендуют. Также эксперты советуют отказаться от фастфуда, выпечки и сладостей.
Также, согласно рекомендациям, свинину, говядину и колбасные изделия стоит есть не более трех раз в неделю (350–500 граммов).
Из-за высокого содержания сахара из рациона следует исключить не только газированные напитки, но и смузи. Также специалисты не рекомендуют пить холодный чай.
Для снижения рисков развития онкологических заболеваний необходимо отказаться от употребления алкоголя. Максимально возможная норма, по мнению специалистов, – два бокала в день для мужчин и один – для женщин.
Важны для профилактики рака и физические упражнения. Эксперты рекомендуют трижды в неделю заниматься спортом не менее 30 минут. Альтернативой могут стать ежедневные прогулки такой же продолжительности.
Ранее стало известно, что ученые нашли в одуванчике полезные свойства для борьбы с раковыми клетками. В рамках экспериментального исследования настой этого цветка уничтожал искусственно выращиваемые клетки рака толстой кишки.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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