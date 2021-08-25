Ученые нашли в одуванчике полезные свойства для борьбы с раковыми клетками

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Специалисты заявили, что в одуванчике есть полезные свойства для борьбы с раковыми клетками. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Исследование было экспериментальным, настой этого цветка уничтожал не опухоль у человека или животного, а искусственно выращиваемые клетки рака толстой кишки.

Эксперимент проводился на мышах, которым сначала привили клетки рака толстого кишечника: опухоль у них размножалась под кожей. А потом некоторым грызунам в течение 75 суток давали пить настойку растения. У другой половины животных опухоль развивалась сама по себе. Оказалось, что цветок тормозил развитие рака: у мышей, получавших настойку, объем опухоли оказывался в 9 раз меньше. Однако полностью она не исчезала, а значит, излечения от этой болезни не происходило.

"О свойствах одуванчика нам хорошо известно. Кстати, еще есть много исследований по кверцетину. Это другое биоактивное соединение, найденное в одуванчиках, также обладающее некоторым антиканцерогенным действием. Тем не менее нужно понимать, что вылечить все опухоли, как утверждают порой в интернете, настойкой одуванчика нельзя. Уничтожить все клетки опухоли тоже нельзя", – отметила доктор медицинских наук, заведующая отделом химического канцерогенеза НИИ канцерогенеза ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" МЗ РФ Марианна Якубовская.

Также она обратила внимание на то, что существует около тысячи разновидностей одуванчика. По ее словам, если сорвать растение рядом с домом, содержание в нем противоопухолевых веществ будет очень низким, в нормальном количестве они есть только в лекарственном растении.

"Не исключено, что на основе изучения одуванчика будут разработаны эффективные противоопухолевые лекарства, как это было и с другими природными соединениями, производные которых используют в онкологии", – сообщила Якубовская.

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