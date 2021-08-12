Россиянам рассказали о пользе облепихи

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Облепиху используют в фитотерапии, кулинарии, косметике и медицине. Специалисты рассказали о ее пользе, сообщает РБК.

Ягода содержит 190 биологически активных питательных веществ и 20 минеральных элементов. В фитотерапии ее используют для улучшения пищеварения, здоровья сердца и печени, а также лечения кожных заболеваний. А масло ягоды популярно в уходе за кожей: оно снимает раздражение, может лечить акне и замедлять старение.

"Облепиху можно назвать витаминной бомбой из-за высокого содержания антиоксидантов. Это наши защитники, которые позволяют справляться с воспалением и противостоять свободным радикалам. Облепиха поможет справиться с окислительным стрессом и сохранить здоровье", – рассказала нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов, нутрициологов, специалистов пищевой индустрии Мария Волченкова.

По словам эксперта, облепиху можно использовать и зимой. Как уточнила Волченкова, лучший способ сохранить максимум пользы облепихи при хранении – заморозка.

"Зимой ее можно добавлять в чай. Если у вас нет лишнего веса и противопоказаний к употреблению сахаросодержащих продуктов, домашний джем из облепихи может стать отличной альтернативой магазинным джемам с подчас сомнительным составом", – отметила нутрициолог.

Ранее спортивный нутрициолог Дарья Савельева назвала главную опасность обработанных продуктов. По ее словам, почти все продукты, которые находятся на полках магазинов, подвергаются обработке. При этом некоторые теряют свои полезные свойства. Например, высокий гликемический индекс имеет мука, это может привести к росту сахара в крови, поэтому следует обращать внимание на тонкость помола, объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, при употреблении обработанных продуктов между приемами пищи нужно делать большие перерывы – не менее пяти часов. Это позволит избежать скачков сахара в крови.