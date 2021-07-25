Нутрициолог назвала главную опасность обработанных продуктов

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Обработанные продукты могут спровоцировать запуск "инсулиновых качелей" в организме, рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

По ее словам, почти все продукты, которые находятся на полках магазинов, подвергаются обработке. При этом некоторые теряют свои полезные свойства.

Например, высокий гликемический индекс имеет мука, это может привести к росту сахара в крови, поэтому следует обращать внимание на тонкость помола, объяснила эксперт. По ее словам, чем грубее мука, тем лучше.

"Нежные и белые сорта действуют на организм так же, как глюкоза, поступающая в кровь через капельницу. <...> Наименее вредными являются низкоуглеводные варианты муки: ореховая, кокосовая, нутовая, кунжутная. <...> В пакетиках быстрого приготовления или в хлопьях крупа уже обработана, в ней максимально разрушена клетчатка и, как следствие, повышен гликемический индекс", – сказала Савельева в интервью радио Sputnik.

Она также подчеркнула, при употреблении обработанных продуктов, между приемами пищи нужно делать большие перерывы – не менее пяти часов. Это позволит избежать скачков сахара в крови.

"Сначала идет скачок сахара вверх, вырабатывается много инсулина. Чтобы его понизить, сахар столь же резко опускается, то есть получаются такие "сахарные качели", – объяснила эксперт.

Савельева также рассказала, что в состав необработанных или цельных продуктов входит только один компонент. К ним можно отнести орехи, фрукты, овощи или крупы.

Ранее американские ученые выяснили, что сбой в синтезе инсулина является причиной уязвимости людей для диабета. По мнению исследователей, проблемы в синтезе проинсулина провоцируют метаболические нарушения. Данный прогормон производят специальные бета-клетки поджелудочной железы.