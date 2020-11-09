Ученые назвали главную причину диабета

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Сбой в синтезе инсулина является причиной уязвимости людей для диабета. К такому выводу пришли американские ученые, передает News.ru.

По мнению исследователей, проблемы в синтезе проинсулина провоцируют метаболические нарушения. Данный прогормон производят специальные бета-клетки поджелудочной железы. Кроме этого, ученые выяснили, что определенные мутации не способны влиять на синтез и на эффективность гормона при связывании с рецептором.

Диабет второго типа при избытке инсулина вызывает развитие дисфункции данных бета-клеток.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у людей с сахарным диабетом в 10 раз чаще выявляют коронавирусную инфекцию.

По ее словам, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с сахарным диабетом среди взрослого населения выросла на 4,7%, среди детей – на 5,3%. Она отметила, что в начале года количество зарегистрированных пациентов с сахарным диабетом достигло 5,1 миллиона человек среди взрослых и превысило 48 тысяч среди детей.

