Эксперт заявил, что каждые 5 секунд один человек в мире заболевает диабетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов рассказал, что каждые пять секунд в мире один человек заболевает сахарным диабетом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врача, этот недуг является опаснейшим вызовов современному мировому сообществу. Дедов сообщил, что каждые 7 секунд в мире от сахарного диабета умирает один человек, а каждые 30 секунд – обречен на ампутацию.

Также эксперт уточнил, что на этом список не заканчивается – в нем также есть инсульт, инфаркт миокарда, полная блокада почек. Однако Дедов подчеркнул, что каждый второй пациент с инсулиннезависимым диабетом (второй тип) даже не знает о своем диагнозе, что не дает экспертам возможности оценить точные масштабы заболевания.

"На 2019 год – 463 миллиона человек. У нас – 8,3", – заключил Дедов.

Ранее в департаменте здравоохранения отметили, что пациенты с диабетом находятся в группе риска по коронавирусу. Эндокринолог рассказал, что человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям.