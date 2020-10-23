Эксперт заявил, что каждые 5 секунд один человек в мире заболевает диабетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов рассказал, что каждые пять секунд в мире один человек заболевает сахарным диабетом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам врача, этот недуг является опаснейшим вызовов современному мировому сообществу. Дедов сообщил, что каждые 7 секунд в мире от сахарного диабета умирает один человек, а каждые 30 секунд – обречен на ампутацию.
Также эксперт уточнил, что на этом список не заканчивается – в нем также есть инсульт, инфаркт миокарда, полная блокада почек. Однако Дедов подчеркнул, что каждый второй пациент с инсулиннезависимым диабетом (второй тип) даже не знает о своем диагнозе, что не дает экспертам возможности оценить точные масштабы заболевания.
"На 2019 год – 463 миллиона человек. У нас – 8,3", – заключил Дедов.
Ранее в департаменте здравоохранения отметили, что пациенты с диабетом находятся в группе риска по коронавирусу. Эндокринолог рассказал, что человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: