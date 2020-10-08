Депздрав: многие умершие от COVID-19 болели диабетом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главный внештатный специалист-эндокринолог Депздрава профессор Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.
По словам специалиста, многие пациенты имели в анамнезе сахарный диабет.
"Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили "портрет" больного диабетом из группы риска", – заявил Анциферов.
По его словам, человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям. "Поэтому в этой группе ковидная инфекция протекает тяжелее, а значит – и смертность выше", – добавил эксперт.
Эксперт подчеркнул, что в Москве у умерших от COVID-19 в 14% случаев были выявлены эндокринные заболевания, а преобладал в этой категории именно сахарный диабет. На долю этой хронической болезни выпало 86% случаев.
По словам специалиста, людям в возрасте от 60 лет, страдающим от сахарного диабета и избыточного веса, в период распространения коронавирусной инфекции необходимо быть наиболее осторожными. По возможности следует соблюдать самоизоляцию, а также использовать меры санитарной безопасности.
В Москве за сутки были госпитализированы 1 008 пациентов с коронавирусом. За аналогичный период наблюдений в столице подтвердили 3 323 новых случая COVID-19.
Оперштаб: в Москве зарегистрировано 3 323 новых случая COVID-19
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