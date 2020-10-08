Депздрав: многие умершие от COVID-19 болели диабетом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главный внештатный специалист-эндокринолог Депздрава профессор Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

По словам специалиста, многие пациенты имели в анамнезе сахарный диабет.

"Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили "портрет" больного диабетом из группы риска", – заявил Анциферов.

По его словам, человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям. "Поэтому в этой группе ковидная инфекция протекает тяжелее, а значит – и смертность выше", – добавил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что в Москве у умерших от COVID-19 в 14% случаев были выявлены эндокринные заболевания, а преобладал в этой категории именно сахарный диабет. На долю этой хронической болезни выпало 86% случаев.

По словам специалиста, людям в возрасте от 60 лет, страдающим от сахарного диабета и избыточного веса, в период распространения коронавирусной инфекции необходимо быть наиболее осторожными. По возможности следует соблюдать самоизоляцию, а также использовать меры санитарной безопасности.

В Москве за сутки были госпитализированы 1 008 пациентов с коронавирусом. За аналогичный период наблюдений в столице подтвердили 3 323 новых случая COVID-19.

