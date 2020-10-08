Больше половины умерших от COVID-19 имели сопутствующие заболевания

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал об анализе данных больных, умерших от коронавируса, и дал советы пациентам из группы риска.

По его словам, есть две основные группы риска: люди старше 60 лет и жители с сахарным диабетом.

По данным Депздрава Москвы, более 83% всех умерших от COVID-19 как основной причины смерти были старше 60 лет. Как отмечается, пожилые люди вне зависимости от наличия иных заболеваний больше подвержены риску развития тяжелых осложнений коронавируса, приводящих к летальному исходу.

Более половины умерших (53%) имели сопутствующие заболевания. Среди них наиболее часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы – 67% и заболевания эндокринной системы – 14%. В основном это сахарный диабет, на который приходится 86% от всех фоновых эндокринных заболеваний.

Сегодня в Москве зарегистрировано 390 тысяч больных сахарным диабетом. 4 тысячи из них – это дети и подростки, все остальные – взрослые. Из числа взрослых пациентов только 6% больных страдают первым типом заболевания, то есть инсулинозависимым. 94% больных – люди, имеющие диабет второго типа, то есть инсулинонезависимый, который развивается медленно, чаще всего после 40 лет.

Анциферов рассказал, что специалисты провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, и выявили несколько основных показателей, после чего получили портрет больного диабетом из группы риска.

"Индекс массы тела для диабета первого типа составил 24,9 килограмма на метр, то есть был в пределах нормы, для диабета второго типа – 32,5 килограмма на метр, что характерно для ожирения. Действительно, у подавляющего большинства умерших пациентов с диабетом было ожирение. Длительность заболевания диабетом первого типа – 25 лет, второго типа – 13 лет. То есть в любом случае у всех умерших был диабет с солидным стажем", – сказал он.

По словам Анциферова, это заболевание – крайне серьезный провоцирующий фактор риска развития осложнений, особенно если человек относится к старшей возрастной группе.

"При этом нельзя сказать, что у многих умерших диабет был в запущенном состоянии в плане контроля показателей углеводного обмена – все они получали соответствующее лечение, были под наблюдением медиков. Но при таких вводных параметрах исходный фон изначально скомпрометирован", – добавил он.

По словам специалиста, человек в почтенном возрасте с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям. Поэтому в этой группе COVID-19 протекает тяжелее, что свидетельствует о более высокой смертности.

"Что могу сказать в заключение: если вам больше 60 лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением, то находитесь в группе повышенного риска по коронавирусу. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим", – заявил он.

Также Анциферов рекомендовал соблюдать диету, контролировать вес, регулярно измерять сахар крови, выполнять комплекс нетяжелых физических упражнений, чтобы оставаться в форме и поддерживать обменные процессы в организме на должном уровне.

В Москве за сутки подтвердили 3 323 новых случая коронавируса. За это время были госпитализированы 1 008 пациентов с данным заболеванием. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую.

Уточняется, что 255 человек находятся на ИВЛ. Среди заболевших 10,6% детей, 41,1% – в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, еще 12,1% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,8% от числа заболевших. В штабе пояснили, что под медицинским наблюдением находятся не только пациенты, но и те, кто близко контактировал с ними.