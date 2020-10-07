Попова сообщила о росте числа заболевших COVID-19 среди пожилых людей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все больше пожилых людей этой осенью заболевают COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
"В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак. Потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее", – сообщила она.
Попова отметила, что незначительно вырос процент заболеваемости среди детей, но в основном болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Глава Роспотребнадзора также сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется.
По ее словам, рост заболеваемости фиксируется в 60 субъектах РФ. Попова не исключила введение новых мер по коронавирусу.
В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 3 229 новых случаев.
Всего по стране зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период наблюдений подтверждены 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.
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