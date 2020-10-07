Инфекционист назвал срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Главный врач центра "Лидер медицины", инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что рост случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели.

"К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад", – сказал он ТАСС.

При этом вакцинолог подчеркнул, что коронавирус полностью не исчезнет. Случаи заболеваемости продолжат регистрироваться, так как сезонность у вируса пока не выявлена.

В России за последние сутки зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Также подтверждено 188 летальных случаев.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.