Ситуация с коронавирусом в России управляема – Мурашко

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ситуация с коронавирусом в России управляемая, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.
Министр подчеркнул, что первый удар принимает на себя Москва.
"Как всегда, у нас Москва принимает первый удар наиболее значимый, но в целом ситуация управляемая", – сообщил Мурашко.
Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве. По словам Мурашко, в России достаточно медицинского персонала и инфекционных коек для оказания помощи всем нуждающимся.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не обсуждают возможность введения в стране режима самоизоляции. Также, по его словам, не поднимался вопрос сокращения полетов за рубеж или закрытия авиасообщения.
В России за последние сутки зафиксировали 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 1 225 889 диагнозов COVID-19. 982 324 пациента выздоровели после прохождения курса лечения. 21 475 человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
На Москву за минувшие 24 часа пришлось 3 537 новых случаев COVID-19. 771 человек с коронавирусом был госпитализирован. Сообщалось, что 251 пациент находится на ИВЛ.
Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась. Он отметил, что власти следят за ситуацией по загруженности столичных больниц. Глава города подчеркнул, что показатели госпитализированных медленно приближаются к 1 тысяче человек в сутки. При этом ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире, и столица РФ идет в мировом тренде.
Песков заявил, что власти не обсуждают возможность нового локдауна из-за COVID-19
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