В столице за сутки госпитализирован 771 пациент с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве за прошедшие сутки с коронавирусной инфекцией госпитализирован 771 пациент. Всего за это время диагноз подтвердился у 3 537 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.
"На ИВЛ в столичных больницах находится 251 человек. 16,2% среди заболевших – дети, 40,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% – от 46 до 65 лет, еще 11% – от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших люди старше 80 лет", – говорится в сообщении.
В штабе также отметили, что под наблюдением медиков находятся все пациенты и те, кто близко контактировал с ними.
За последние сутки в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Клинические проявления из общего числа подтвержденных диагнозов отсутствовали у 2 861 человека.
За это же время по выздоровлении в стране выписан 3 181 человек, за весь период – 982 324. В Москве от коронавируса вылечились 913 пациентов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. Он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также медленно увеличивается. При этом ситуация с COVID-19 ухудшается во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.
В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились 913 пациентов
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