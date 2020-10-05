Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились 913 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

"Еще 913 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, справившихся с инфекцией, увеличилось до 253 944 человек", – рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят специальные исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением.

Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.

Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. При этом он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также медленно увеличивается.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.