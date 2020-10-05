Власти Чехии вновь установили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

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В Чехии после почти полугодового перерыва установили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19. Его действие продлится 30 дней. До этого в республике режим ЧС действовал с 12 марта по 17 мая.

Глава Минздрава Чехии Роман Прымула, инициировавший восстановление режима ЧС, объяснил это решение тем, что это даст возможность правительству оперативно, исходя из развития ухудшающейся эпидемиологической ситуации, принимать социально-ограничительные меры без необходимости обращаться в парламент.

По его словам, в этот раз ограничения не должны затронуть работу промышленных предприятий. Между тем, по его словам, ситуация с COVID-19 в стране значительно более серьезная, чем была весной.

Президент Чехии Милош Земан призвал жителей республики сжать зубы и выдержать необходимый период времени, чтобы побороть коронавирус.

В ходе действия режима в Чехии сократят количество проводимых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Кроме того, число участников общественных мероприятий под открытым небом ограничат до 20 человек, а в помещениях – до 10.

С 5 октября две недели не будут работать школы в районах, где COVID-19 распространяется наиболее быстрыми темпами.

Сложная обстановка в связи с распространением коронавируса сохраняется в ряде других европейских стран. Например, в Италии число новых случаев впервые с весны превысило 2 тысячи. В правительстве рассматривают возможность продления режима ЧС до 31 января 2021 года.

В Европе рассказали об очередной вспышке COVID-19 в конце сентября. Самая тяжелая ситуация сформировалась в Испании, где не хватает медперсонала. Для борьбы с распространением инфекции было принято решение закрыть Мадрид и несколько ближайших к нему городов.

