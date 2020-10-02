В Чехии зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19

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Фото: ТАСС/Zuma
В Чехии за последние сутки зафиксировали 3 493 новых случая коронавируса. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на чешское министерство здравоохранения, этот показатель является рекордным с начала пандемии.
Всего за время пандемии коронавирус в стране был обнаружен у 74 255 человек, из которых 678 скончались (12 летальных случаев произошли за последние сутки наблюдений).
Чешские власти ранее приняли решение ввести на территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он начнет действовать с 5 октября и продлится в течение 30 дней.
Сложная обстановка в связи с распространением коронавируса сохраняется в ряде других европейских стран. Например, в Италии число новых случаев впервые с весны превысило 2 тысячи. В правительстве рассматривают возможность продления режима ЧС до 31 января 2021 года.
Антирекорды по числу новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали на Украине (4 069 человек), в Румынии (2 158 человек), Польше (1 967 человек) и Молдавии (1 013 человек).
В России за последние сутки выявили 9 412 новых случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 1 194 643 случая COVID-19, вылечились 970 296 человек, скончались 21 077.
В России за сутки выявили 9 412 случаев COVID-19
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