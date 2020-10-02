Академик спрогнозировал победу над коронавирусом к концу 2021 года

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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев считает, что коронавирус можно победить к концу 2021 года, передает "Интерфакс".
"Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится", – сказал Зверев.
Он отметил, что прирост новых случаев коронавируса будет увеличиваться, пока иммунитет не приобретут 70% населения. Зверев считает, что в январе – феврале 2021 года COVID-19 пойдет на спад в связи с погодными условиями.
"Ждать больших изменений нечего. Хоть сейчас и ограничено движение (с другими странами), но оно есть, будут вирус привозить то оттуда, то отсюда, в регионах разная ситуация", – подчеркнул Зверев.
Он добавил, что, несмотря на рост новых случаев коронавируса в России, он не такой серьезный, как был до этого. Академик подчеркнул, что в настоящее время фактически в стране наступило плато. Он сообщил, что повышение прироста является обычной ситуацией.
Зверев напомнил, что страна обеспечена врачами, койками и лекарствами на случай новой вспышки заболеваемости.
За последние сутки в России зарегистрировали 9 412 новых случаев коронавируса. Из них 2 704 заболевших обнаружили в Москве. Всего на территории РФ за все время пандемии обнаружили 1 194 643 случая заражения COVID-19.
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