В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Число новых случаев COVID-19, которые выявляют за сутки, еще немного увеличится, и, вероятно, в октябре Россия выйдет на плато, рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает РИА Новости.

По словам эпидемиолога, со следующего месяца может начаться снижение новых случаев коронавируса.

"Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет", – заявил он.

По словам Малеева, в настоящий момент дополнительных ограничений вводить не требуется. При этом уже есть рекомендации, например, о переводе сотрудников на удаленную работу.

"Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах", – обращает внимание эксперт. При этом Малеев добавляет, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, учреждений.

За последние сутки в России выявили 8 135 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 2 217 случаев, на Санкт-Петербург – 237.

Всего в РФ выявлено 1 159 573 случая COVID-19, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

Ранее более 5 тысяч человек получили вакцину "Спутник V". Как подчеркнули в Минздраве РФ, случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не наблюдается.