Более 5 тысяч человек получили вакцину "Спутник V"

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Свыше пяти тысяч человек получили вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований и гражданского оборота, сообщает ТАСС.

Как подчеркнули в Минздраве РФ, случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не наблюдается.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Пробные партии вакцины "Спутник V" уже доставили всем регионам России. Все препараты имеют цифровую маркировку.